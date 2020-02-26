السفير الألماني يبحث مع العقوري سبب تعليق مشاركة البرلمان في جنيف

أجرى سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، للوقوف على قرار تعليق المجلس مشاركته في مؤتمر جنيف، وأهم الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار.

ووفق المجلس فقد أكد السفير الألماني على ضرورة احترام الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

من جانبه أبدى العقوري استغرابه من إصرار البعثة على اختيار عدد من النواب الموجودين في طرابلس، والذي يعد اعترافا بوجود مجلس مواز، مؤكدا أن مجلس النواب كان حريصا على إنجاح نتائج مؤتمر برلين، وبدء الحوار السياسي في جنيف، لكنه يرفض المساس بوحدته والتدخل في الشؤون الداخلية لليبيين.

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