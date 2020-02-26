وفد من الجنوب يستعجل «مواصلات الوفاق» لإعادة تشغيل مطار سبها

طالب وفد من أعيان وحكماء منطقة فزان وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، بضرورة الإسراع بتشغيل مطار سبها بإعتباره المطار الأكثر استخداماً من سكان منطقة فزان للرحلات المحلية والدولية، وفق ما نشره مكتب شؤون الإعلام بالوزارة عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال مكتب شؤون الإعلام بالوزارة إن وفد أعيان وحكماء منطقة فزان ضم كلا من: محمد المدني الحضيري، ومنصور جبريل، وعبدالله مختار أحمد، ومحمد العجايبي، وعبدالكريم محمد البي، مشيرا إلى أنهم اجتمعوا مع المفوض بوزارة المواصلات ميلاد معتوق بحضور رئيس مصلحة المطارات التابعة للوزارة محمد بيت المال.

وأوضح مكتب الإعلام أن وفد فزان طلب من وزارة المواصلات الاطلاع على ما قامت به الوزارة بشأن «صيانة طريق الشويرف – براك» حيث أكد معتوق أن الوزارة طرحت «طرح عطاء المشروع في مناقصة عامة توجت بالترسية على شركتين محليتين من المنطقة للقيام بأعمال الصيانة للجزء الأكثر تضرراً ولمسافة حوالي 150 كم».

وأضاف معتوق أنه جرى تقسيم الطريق إلى جزئين بين الشركتين التي رست عليهما المناقصة وتطلب الأمر تخصيص المبالغ المالية لتنفيد أعمال الصيانة المطلوبة والتي تصل إلى حوالي 140 مليون دينار، منوها إلى أنه «سيتم توفيرها من خلال الميزانية المخصصة لحل مختنقات الجنوب».

وبشأن إعادة تشغيل مطار سبها، أوضحت الوزارة أنها كلفت فريقا فنيا ضم ممثلين عن مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات ومركز الأرصاد الجوية وشركتي الخطوط الليبية والأفريقية، زار مطار سبها لتقييم حالته استعدادا لتشغيله.

وبيّن مكتب شؤون الإعلام بوزارة الماوصلات أن الفريق الفني رد «بتقرير يوضح إمكانية تشغيل المطار في الفترة النهارية وبحد أدنى من المتطلبات الواجب توفرها بالخصوص. وبناء عليه قامت وزارة المواصلات بمكاتبة الجهات المختصة لمعرفة الحالة الأمنية للمطار والمناطق المحيطة لتأكد من توفر الشروط الأمنية لمطلوبة للتشغيل، قبل الإذن بإستئناف الحركة الجوية للمطار المذكور».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا