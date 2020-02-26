ننشر أسماء الحاضرين بجلستي المسار السياسي اليوم في جنيف

أكد أحد المشاركين في حوار المسار السياسي بجنيف حضور نواب من طبرق وطرابلس في اجتماع الجلسة الصباحية التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر نفسه الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن النواب المجتمعين في طرابلس حضر منهم كلا من عبد القادر حسن، وعائشة الشلابي، ومحمد الرعيض، وعمر قرميد.

كما حضر من مجلس النواب بطبرق كل من يوسف الفرجاني، وعلي كشير وعبد السلام سها.

وأضاف أن من بين المستقلين حضرت كل من الشخصيات السياسية التالية:

ـ سيده اليعقوبي عضو مجلس النواب.

ـ عثمان عبد الجليل وزير التعليم سابقا

ـ فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق

ـ عبد الرحمن السويحلي عضو المجلس الأعلى للدولة

ـ عبد الله عثمان

ـ عبد المجيد سيف النصر سفير ليبيا بالمغرب.

ـ مبروكة القماطي عضو مجلس النواب »

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