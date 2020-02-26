الحويج : السراج يختطف السلطة في العاصمة طرابلس

قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، إن فايز السراج يختطف السلطة في العاصمة طرابلس.

وأضاف الحويج في مؤتمر صحفي من جنيف أن الميليشيات الإرهابية تحتل بيوت الليبيين في طرابلس ، مشيرا إلى أن المرتزقة لا يهددون ليبيا فقط بل الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بأسره، مؤكدا أن المعركة مع الميليشيات والارهابيين وليست مع الليبيين.

وأشار الحويج إلى أن عملية الجيش في طرابلس التي بدأت في أبريل الماضي جاءت لتنفيذ القوانين التي لم تنفذها حكومة السراج ومنها القانون رقم سبعة وعشرين الصادر عام ألفين وثلاثة عشر والقاضي بإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وجمع السلاح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا