

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

26 February, 2020

صدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية بيانًا إلى مديرو مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناطق ورؤساء أقسام المساجد بالمكاتب بشأن التعميم على خطباء المساجد يوم الجمعة المقبلة الموافق للثامن عشر من فبراير الجاري حول اتخاذ سبل الوقاية من مرض “كورونا”.

وجاء في نص البيان : بالإشارة إلى كتاب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ذي الرقم الإشاري (363-1/57) بتاريخ 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 2 2020، بشأن التعميم على الخطباء في الجمعة القادمة أن شاءلله 4 رجب 1441 الموافق 28 /02 /2020 م، بتناول موضوع مرض أنفلونزا الكورونا، والذى ثبت من خلال وزارة الصحة أن هذا المرض غير منتشر في دولة ليبيا حرسها الله، وحث الناس من خلال خطبة الجمعة باتخاذ سبل الوقاية من هذا المرض، والتي تتمثل في الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة اليدين، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وكذلك حث السلطات الصحية الموجودة في المطارات والمنافذ البحرية والبرية بضرورة عرض الوافدين من شرق آسيا وإيطاليا على الرقابة الصحية الموجودة في المطارات.