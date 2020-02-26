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اجتماعي سرت يرفض دعوة الرئيس التونسي لعقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل سرت رفضه القاطع للدعوة التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد لعقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس.

وأعرب المجلس الاجتماعي في بيان له اليوم عن احترامه للمساعي التي يقوم بها الرئيس التونسي تجاه الملف الليبي، مؤكدا رفضه وبشدة لمثل هذه التصريحات، معتبرا إياها تدخلا في الشأن الليبي، خصوصا عندما تكون برعاية قطرية، بحسب البيان.

وأكد المجلس أن القبائل الليبية قد قالت كلمتها في ملتقى ترهونة، وفصلت أمرها، وقررت تشكيل جسمها الاجتماعي الذي يمثلها، مشيرين إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد نجاح ملتقى القبائل الليبية في مدينة ترهونة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • للاسف رئيس تونس قيس طلع اكبر تيس و حقير و قذر قذارة الخنازير. هالفاسد يقدم في خدماته للاتراك و القطريين لتدمير ليبيا جارته و لكنه حقير. لا يعرف حق الجيره. باذن الله ستستقر امور ليبيا و لابد ان نبني سور مثل سور اسرائيل و طز في تونس. تونس هربت السلاح للمليشيات و أرسلت ارهابي
    عاش لليبيا و عاهرات جهاد النكاح.

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