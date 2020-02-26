المستشار عقيلة صالح يلتقي رئيس المجلس الوطني الإتحادي بالإمارات

العنوان_أبوظبي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالعاصمة الإماراتية أبوظبي رئيس المجلس الوطني الإتحادي ”صقر غباش” رفقة أعضاء مجلس النواب ”صالح قلمة، والمنتصر بالله الحاسي، وانتصار شنيب“ وبحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الإتحادي الإمارتي .

وبحث رئيس مجلس النواب مع رئيس المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد صالح وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية ،على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين مثمناً الدعم اللامحدود والموقف الإماراتي الصادق والثابت قيادةً وحكومةً وشعباً مع الشعب الليبي والسلطات الشرعية الممثلة له في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا .

وتطرق عقيلة صالح خلال اللقاء إلى الأوضاع في ليبيا وحوار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة وثوابت مجلس النواب الوطنية للمشاركة في هذا الحوار بما يحفظ إرادة الشعب الليبي وتضحياته التي سُطرت بدماء أبنائه وحق الشعب الليبي والجيش الوطني في ضرورة تحرير كافة أنحاء ليبيا من الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة والحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وكرامة أهلها.

ومن جانبه، عبر رئيس المجلس الوطني الإتحادي ” صقر غباش ” عن سعادتهم بهذه الزيارة ، مؤكداً على دعم دولة الإمارات وشعبها لليبيا والشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقام رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” والوفد المرافق له بجولة داخل مقر المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي رفقة معالي رئيس المجلس الوطني الإتحادي السيد ” صقر غباش ” وعدد من أعضاء المجلس الوطني الإتحادي.