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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

26 February, 2020

كلف وزير الداخلية إبراهيم بوشناف مديري أمن جديدين لمديريتي مزدة وراس لانوف، وذلك بموجب قرارين منفصلين بالخصوص.

ونص القرار رقم مئتين واثنين وثلاثين على تكليف العقيد مسعود خواجة بشير مديرا لمديرية أمن مزدة، فيما نص القرار رقم مئة وثمانية وثمانين على تكليف العميد إدريس محمد السعيطي مديرا لمديرية أمن راس لانوف.

وأشارت المادة الثانية للقرارين على العمل بهما من تاريخ صدورهما وعلى الجهات المعنية تنفيذهما، وإلغاء كل حكم يخالفهما.