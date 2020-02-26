عقيلة صالح يثمّن دعم الإمارات للشعب الليبي

أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في أبوظبي، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، والأوضاع في ليبيا.

وقال مجلس النواب، إن عقيلة صالح، ثمّن “الدعم اللامحدود والموقف الإماراتي الصادق والثابت قيادةً وحكومةً وشعباً مع الشعب الليبي والسلطات الشرعية الممثلة له في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا”.

وأضاف المجلس أن رئيسه تطرق إلى حوار جنيف برعاية الأمم المتحدة، وثوابت مجلس النواب للمشاركة في هذا الحوار، وحق الليبيين والجيش الوطني في “تحرير كافة أنحاء ليبيا من الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة والحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وكرامة أهلها”.

بدوره، أكد غباش دعم دولة الإمارات وشعبها لليبيا والشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن عقيلة صالح، وصل مساء الثلاثاء، رفقة وفد برلماني ليبي مكون من النواب صالح قلمة ومنتصر الحاسي، وانتصار شنيب، إلى أبوظبي، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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