ترحيل لاجئين من ليبيا إلى السويد

في إطار برنامج إعادة التوطين، أشرفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم على إيصال 28 لاجئًا إلى السويد حيث تمت استضافتهم بمركز عبور الطوارئ في رواندا بعد أن نقلوا من ليبيا.

وأضافت المفوضية أن جميع اللاجئين كانوا سابقاً في ليبيا وأن معظمهم احتجزوا في مراكز إيواء لأشهر أو لسنوات عديدة لمحاولتهم العبور إلى أوروبا بحثاً عن الأمان.

ودعت المفوضية كافة الدول إلى توفير فرص إضافية لإعادة التوطين أو حلول دائمة إضافية لإجلاء اللاجئين المستضعفين العالقين في ليبيا.

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