مراسم تسليم واستلام للمجلس البلدي سبها (صور)

أجريت ظهر اليوم الأربعاء مراسم التسليم والاستلام للمجلس البلدي سبها في إطار مبدأ التداول السلمي.

وبيّن مكتب الإعلام بالمجلس البلدي أن المراسم تمت بديوان المجلس بين المجلس السابق والمجلس المنتخب بحضور لجنة الاستلام والتسليم المكلفة من قبل وزير الحكم المحلي ومختاري المحلات والأعيان والحكماء.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أعلنت، الشهر الماضي، انتخاب الشاوش عبد السلام غربال الشاوش، عميدا لبلدية سبها، بعد صدور حكم المحكمة بشأن الطعون المقدمة في النتائج المبدئية.

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