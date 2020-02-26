الغرياني لحكومة الوفاق : استخدام السلاح مفتاح نصر القضية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب المُفتي المعزول من قبل مجلس النواب، الصادق الغرياني، المسئولين في حكومة الوفاق، بالتوقف عن الهرولة وراء المجتمع الدولي، وحمل السلاح الموجود في المخازن واستخدامه، معتبرا إياه مفتاح نصر القضية.

الغرياني قال ، في تسجيل مرئي، “يجب ألا نهرول وراء المجتمع الدولي، ويجب علينا أن نعتد بأنفسنا ونؤمن بقضيتنا، ونتخذ مواقف صلبة حقيقية ندافع بها عن أنفسنا، فإذا المجتمع الدولي لن يحترمنا ما دامت قراراتنا كلها يشم منها بأنها حرص على كراسينا، وعندما يشعر يا وزير.. يا رئاسي.. يا مجلس الدولة أنك مصر على أن تنصر قضيتك ووطنك وبلادك سيأتيك صاغرا وسينحني ويسمع لك”.

وأضاف: “لكن عندما تتخذ قرارا وأنت متردد وأنت لا تستطيع أن تواجه بالحقيقة وأن تريد أن ترضيه وحريص على أن تبقى في الكرسي، فإنه لا يقترح عليك إلا مشروعا أسوأ من الأول لأنه يشعر أنك تريد أن تمسك بالكرسي بأسنانك مهما دافعت من أجله ما يتعلق بحرمة الناس وديارهم ووطنهم ويشعر أن كل هذا لا يساوي شيئا، وأن تحرص على الكرسي فإنه لا يرحمك فلن يزيدك إلا إذلالا ولا يرحمك ولا يزيدك إلا ابتزازا وظلما واستكبارا”.

واختتم: “عندك سلاح يا وزارة الداخلية.. يا خارجية.. يا وفاق .. يا رئاسي، عندك سلاح في أيديكم كيف تتركونها وتتطلبون من أعدائكم أن ينتصر لكم، فهذا أحد المفاتيح أن يعزم المسئولين في الدولة على أنهم يريدون أن ينصروا قضيتهم”.

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