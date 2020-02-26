عميد الكفرة: القبائل لن تشارك في ملتقى تونس

قال عميد بلدية الكفرة مفتاح بوخليل، إن القبائل التي شاركت في مؤتمر ترهونة، لن تشارك في الدعوة للاجتماع المتوقع عقده في تونس.

وبيّن بوخليل في تصريحات صحفية أن موقف القبائل ثابت وهو عدم المشاركة في ملتقيات أو اجتماعات تحضر فيها قطر وتركيا، معتبراً أن دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت في حضور أمير دولة قطر وهو أمر يعكس أن هذا الاجتماع هو برعاية قطرية.

وفي السياق أوضح شيخ قبيلة زوية السنوسي الحليق أن الدعوة لمؤتمر أو ملتقى بين القبائل في تونس الفترة المقبلة لن تشارك فيها القبائل الليبية التي تمثل 98% من عموم ليبيا.

وأضاف الحليق في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن المجتمعين في تونس لا يمثلون القبائل الليبية بل جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم لا يمثلون أي مكونات اجتماعية ليبية بالشكل الذي يمكن اعتبارهم قبائل ليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية