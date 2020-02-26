الثني يدعو إلى نشر الثقافة الانتخابية

وجّه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، بضرورة توعية المواطنين قبل البدء بانتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمقر الحكومة في مدينة بنغازي، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية جمال عبدالشفيع، ومقرر اللجنة عبدالعزيز فضيل، والناطق الرسمي باسم اللجنة خالد يونس.

ودعا الثني، إلى عقد العديد من الحلقات التوعوية ونشر الثقافة الانتخابية عبر مختلف الوسائل الإعلامية، مشددا على ضرورة عقد دورات حول كيفية نقل المواد الانتخابية وتأمين الانتخابات لمنع حدوث أية خروقات.

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