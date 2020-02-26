الحكومة الليبية تبحث مشكلة مياه الشرب في بلديتي الساحل والمرج

العنوان_بنغازي

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء مشكلة مياه الشرب في كل من بلديتي الساحل والمرج وذلك خلال اجتماع موسع عقده في مكتبه بمدينة بنغازي.

الإجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية كل من وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي ورئيس المجلس التسييري لبلدية الساحل يونس عبد الشفيع ورئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد علي.

واتفق المجتمعون على تنفيذ عدد من الآبار وتجهيزها لتغطي عددا كبيرا من المناطق التابعة لبلديتي الساحل والمرج كما تم مناقشة التعديات على الخطوط المائية السابقة وعلاجها من جديد.

كما حضر الإجتماع كل من رئيس قسم المشروعات بإدارة المشروعات بجهاز النهر الصناعي ومدير عام قطاع المشروعات بشركة النهر لتصنيع الأنابيب ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الهمالي.