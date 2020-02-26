أردوغان: مذكرة التفاهم البحري ستحقق هدفها إذا صمدت حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نقلت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تصريحات للرئيس رجب أردوغان، تؤكد أن مذكرة التفاهم البحري الموقعة بين بلاده وحكومة الوفاق، ستحقق هدفها طالما تحلت الأخيرة بالصمود، وفقا لقوله.

وأوضحت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عبر بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أردوغان أجرى لقاء مع صحفيين في العاصمة البريطانية لندن، قال خلاله: “نحن وقعنا هذه الاتفاقية مع الحكومة الشرعية في ليبيا، وفي الوقت الراهن نوابنا في البرلمان يواصلون أعمالهم بهذا الخصوص، لتشريعها حتى تدخل حيز التنفيذ”.

وأشار إلى انزعاج بعض الدول من الاتفاق، قائلا: “اليونان، ومصر، والإدارة الرومية في قبرص، وإسرائيل منزعجة من الاتفاق، ويحرّضون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص”، مؤكدا أن الموضوع تم طرحه من قبل ألمانيا وفرنسا خلال القمة الرباعية في لندن حول سوريا، لكنه أدلى بالتصريحات اللازمة في هذا الصدد، بحسب البيان.

وأضاف: “هناك جهات تحاول إطلاق الأكاذيب حول الاتفاقية لا تتلائم مع القوانين الدولية”، زاعما أن الاتفاقية منسجمة بشكل كامل مع القانون البحري الدولي.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

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