في تسجيل صوتي.. مرتزق سوري: الأوضاع في ليبيا “مية مية” والرواتب تصل إلى ثلاثة آلاف دولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، تسجيلاً صوتيًا، لعدد من المرتزقة السوريين في ليبيا، وهم يتحدثون عن المبالغ التي يتقاضونها.

وحسب التسجيل الصوتي الذي نشرته، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال أحد المرتزقة: “الأوضاع في ليبيا “مية المية”، وبلباسك المدني، وممنوع تطلع لحالك، إلا بمرافقة شخص ليبي، قائد”.

وتابع المرتزق: “اللواء لا يتحرك، إلا بمرافقة شخص ليبي، والرواتب من 2000 لـ 3000 آلاف دولار، وأفراد السلطان مراد قبضت 2500 دولار، والصبح سنقبض، وقُطاعنا أهدى قاطع في كل ليبيا، قاطع السلطان مراد”.

Hamza Division Syrian mercenary in Libya sends a voice note to a TFSA man in Syria to try to recruit him…because they get a bonus for each new Syrian who joins Erdogan's North African adventure. (Good pay, but you can't go out without a Libyan babysitter.) pic.twitter.com/OgrRYmc6LX

— Lindsey Snell (@LindseySnell) February 26, 2020