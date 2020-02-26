

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 February, 2020

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فائز السراج ،التدخل الخارجي التركي في ليبيا، أمرًا واجبًا، برغم تصريحاته السابقة التي تستنكر أي تدخل خارجي في البلاد.

وأوضح السراج أن حكومة الوفاق خاطبت عدة دول للتدخل في ليبيا واستجابت تركيا من بينهم وتم توقيع مذكرة تفاهم معها في المجال العسكري والأمني تهدف للدفاع عن العاصمة وعدد من المدن لوقف تقدم الجيش.

وأضاف السراج أنه تم توقيع اتفاقيات مع تركيا تخص التعاون العسكري والتدريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن تدخل تركيا هو حق شرعي وواجب سيادي تجاه الشعب الليبي بحسب تعبيره.