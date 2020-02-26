نشرت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، تسجيلاً صوتيًا، لعدد من المرتزقة السوريين في ليبيا، وهم يتحدثون عن المبالغ التي يتقاضونها.