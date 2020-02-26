وقال أحد المرتزقة في التسجيل الصوتي الذي نشر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: الأوضاع في ليبيا مية المية، وبلباسك المدني، وممنوع تطلع لحالك، إلا بمرافقة شخص ليبي، قائد ،وتابع : اللواء لا يتحرك، إلا بمرافقة شخص ليبي، والرواتب من 2000 لـ 3000 آلاف دولار، وأفراد السلطان مراد قبضت 2500 دولار، والصبح سنقبض، وقُطاعنا أهدى قاطع في كل ليبيا، قاطع السلطان مراد.