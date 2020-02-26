العثور على مقبرة تضم 5 رفات لأشخاص قتلوا على يد داعش بسرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عثر عناصر جهاز البحث الجنائي المتمركز في مدينة سرت، أمس الثلاثاء، على مقبرة جماعية تضم رفات خمسة أشخاص يرجح أنهم قتلوا على أيدي عناصر تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي إبان سيطرتهم على المدينة.

وذكر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، أن البحث الجنائي انتشل الجثامين بمعرفة النيابة العامة، وبالتعاون مه الهلال الأحمر فرع سرت وجهاز أمن السواحل بالمنطقة، بحسب ما نشر على صفحة الوزارة على “فيسبوك” اليوم الأربعاء.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، أن المقبرة عثر عليها بشواطئ سرت قرب بوابة الثلاثين التي كان ينصبها تنظيم داعش الإرهابي ويستخدمها نقطة أمنية وهمية للقبض من خلالها على رجال الجيش والشرطة وغيرهم من المدنيين.

ونقل مكتب الإعلام عن الإدارة العامة للبحث الجنائي قولها: إن ثلاثة أشخاص من القتلى كانوا يرتدون ملابس عسكرية وعليهم أثار طلقات رصاص، فيما كانت الجثتان الأخريان مفصولتي الرأس، مؤكدا إخطار الأدلة الجنائية لأخذ عينات الحمض النووي للتعرف على أصحاب هذه الجثث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24