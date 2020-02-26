خسائر إغلاق النفط تبلغ 2.24 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر المالية الكبيرة جراء وقف التصدير وإغلاق الحقول، بلغت حوالي مليارين و224 مليار دولار أمريكي، حتى يوم الثلاثاء.

وقالت المؤسسة في بيان، مساء الأربعاء، إن إنتاج النفط والغاز في تراجع مستمر منذ يناير الماضي، نتيجة للإقفالات، حيث بلغ الإنتاج 135,723 برميل يوميا بحلول الثلاثاء، وهو أدنى مستوى للإنتاج منذ عام 2011.

ولفتت “الوطنية للنفط” إلى أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية، ما تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من الميناء مباشرة.

وأكدت أنها تواصل توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث تقوم ناقلة بنزين بالتفريغ في ميناء بنغازي، ومن المتوقع وصول ناقلة وقود ديزل يوم الجمعة المقبل، كما يتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية بالوقود مباشرة من مدينة بنغازي.

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