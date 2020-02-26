الثني يوصي بضرورة توعية المواطنين قبل البدء في انتخابات المجالس البلدية

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء تعليماته بضرورة توعية المواطنين قبل البدء في انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في الفترة القريبة القادمة.

ووجه الثني بضرورة عقد العديد من الحلقات التوعوية ونشر الثقافة الانتخابية عبر مختلف الوسائل الإعلامية، مشددا على ضرورة عقد دورات حول كيفية نقل المواد الانتخابية وتأمين الانتخابات لمنع حدوث أي خروقات.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية ومقرر اللجنة والناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية للانتخابات.

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