وكيل «تعليم الوفاق» يتابع سير العملية التعليمية في عين زارة

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع مراقب التعليم ببلدية عين زارة، محمد القبائلي، ومديري مكتبي التعليم الأساسي والثانوي، ورئيسي قسمي الامتحانات والاحتياط العام بالمراقبة، سير العملية التعليمية بالبلدية.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التعليم بطرابلس، إلى الصعوبات التي تعترض انتظام العملية التعليمية بعين زارة وسبل تذليلها، إلى جانب استعراض استعدادات المراقبة لتنظيم دورات التقوية المنهجية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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كما ناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة، أبوبكر الهاشمي، ومدير مكتب شؤون الوزارة، عبد الفتاح الفاضلي، الاحتياجات المدرسية المتمثلة في المقاعد والسبورات البيضاء والخطاط.

وأكد الوكيل أن دورات التقوية لا تقتصر فقط على الطلبة الدارسين في المدارس الحكومية بل تشمل كذلك الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة، وشدد على ضرورة الإسراع في اختيار نقاط تجمع الطلاب، وتحديد المواد العلمية المستهدفة والإعلان عنهما بشكل رسمي في موعد أقصاه بداية شهر مارس المقبل.

بدوره، أوضح مراقب التعليم ببلدية عين زارة، محمد القبائلي، أن عددًا من المدارس بالمراقبة كانت تعاني من نقص في بعض الوسائل والمستلزمات التعليمية، لافتًا إلى أن مصلحة المرافق التعليمية عالجت هذه المشكلة وسدت احتياجات تلك المدارس.

وأكد القبائلي أن الدراسة استمرت طيلة أيام الأسبوع الأول من عطلة نصف السنة في جميع المدارس الواقعة في نطاق عمل البلدية لتعويض الفاقد في الحصص والأيام الدراسية.

يشار إلى أن مراقبة تعليم عين زارة تضم «40» مؤسسة تعليمية بمختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال منها «10» مؤسسات أقفلت أبوابها أمام التلاميذ؛ بسبب حرب العاصمة.

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