مصدر عسكري يكشف تفاصيل القبض على خلية إرهابية في سرت

أعلن مصدر عسكري ليبي، الأربعاء، القبض على خلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت، المعقل السابق للتنظيم في ليبيا.

وقال المصدر في حديث لـ”العين الإخبارية” إن الإدارة العامة للبحث الجنائي ألقت القبض على خلية تضم 3 موظفين داخل إحدى المؤسسات بمدينة سرت تمد التنظيم الإرهابي بالمعلومات.

وكشف أن السلطات الليبية تحقق مع الخلية التي تم ضبطها، وهناك تحفظ على مجريات التحقيق حتى لا تتسرب المعلومات.

ونوه المصدر بأن الخلية على صله بتنظيم داعش الإرهابي من خلال القياديين بالتنظيم أبوعبدالله المصري وأبو ماريا التونسي.

وحرر الجيش الليبي مدينة سرت يناير/كانون الثاني الماضي، في أقل من ٦ ساعات بعد طرد الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية، ضمن عملية طوفان الكرامة التي انطلقت أبريل/نيسان ٢٠١٩ لتخليص المنطقة الغربية من التنظيمات الإرهابية.

وعثر الجيش الليبي خلال عمليات تمشيط ومع خططه الأمنية لتأمين المدينة وتطهيرها النهائي، على عدد من السجون والمقابر الجماعية التابعة للتنظيم الإرهابي، كما ألقى القبض على عدد من عناصره، خصوصا العاملين بالجناح الإعلامي للتنظيم.