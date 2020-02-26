إجراء أول عملية جراحية كبرى في الشريان الأبهر بالمركز الطبي

أجريت بمركز طبرق الطبي أول عملية جراحية كبرى ودقيقة لمريض يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما تقريبا ” كان يعانى منذ فترة طويلة من صعوبة فى المشي لمسافات قصيرة، حيث أجريت له عملية إصلاح انسداد فى الشريان الأبهر وتم إجراء العملية بحضور الاستشاري الزائر في جراحة الأوعية الدموية الفرنسي الدكتور جيروم والفريق الطبي المصاحب له من مركز طبرق الطبي.

ويأتى هذا ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة الطبية للمواطن الليبي ، وتستمر بمركز طبرق الطبي خلال هذا العام فى إجراء ورش العمل المختلفة فى التخصصات الطبية بحضور زوار من داخل وخارج ليبيا.

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