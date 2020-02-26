القبائل الليبية تجدد رفضها المشاركة في حوار تقف خلفه قطر

أخبار ليبيا24

جدد الملتقى العام لمشايخ وأعيان ونخب ليبيا، اليوم الأربعاء، رفضه المشاركة بأي دعوة مشبوهة تقف خلف أجنداتها حكومة قطر، وذلك على خلفية دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لعقد اجتماع ثان موسع يضم كل القبائل الليبية لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

كما وجه الملتقى الشكر لكل الدول العربية الداعمة للمقاومة الشعبية للمستعمر العثماني والجماعات الإرهابية، معلنًا ترحيبه بأي مقترحات للحوار بعيدًا عن أجندات الجماعات والدول الراعية للإرهاب.

وحذّر الملتقى، في بيان مصور، الليبيين من مؤامرات الحركات والمنظمات المؤدلجة الساعية للسيطرة على ثروات البلاد، مؤكدًا تمسكه التام بكل مقررات ملتقى القبائل الليبية في ترهونة واعتباره مرجعية ثابتة لأي حوارات مستقبلية.

وقال الملتقى، إن الجماعات الإخوانية المتطرفة تسعى لخلق فوضى آنية بالعاصمة طرابلس من أجل إعادة تنظيم خططها في أرض المعركة، كما أنها تسعى لخلط الأوراق في المشهد الليبي لإدخال البلاد في فوضى جديدة تحقق لهم إعادة رسم الخارطة السياسية وتحقيق مشروعها الأبدي في البلاد.

وحذّر الملتقى من وجود حملة إخوانية تحاول ضرب الالتحام الجماهيري الكبير بالقوات المسلحة والسعي لخلط الأوراق في المشهد الليبي وتسعى لعرقلة الدعوة التي أطلقتها القبائل الليبية في ترهونة بشأن المقاومة الشعبية للغزو التركي والإرهاب المستجلب إلى طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24