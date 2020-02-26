المسماري يحذّر من إعطاء فرصة جديدة للجماعات المتطرفة في ليبيا

أخبار ليبيا24

حذّر الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، من أن الجماعات المتطرفة سترتكب المزيد من الجرائم الإنسانية في ليبيا إذا ما أعطيت لها الفرصة من جديد.

وأشار المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، إلى أن الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة لازالت ماثلة في ذاكرة الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن الليبيين لازالوا يستذكرون العمليات الإرهابية التي ارتكبها داعش ضد عائلة آل الحرير في درنة والتفجيرين المزدوجين اللذان ضربا مدينة القبة عام 2015.

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني الليبي على كامل الجاهزية لعدم تكرار الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي بكامله أعطاها الشرعية الكاملة لمحاربة الإرهاب.

ودعا المسماري، المجتمع الدولي إلى سماع صوت الشعب الليبي الذي خرج للساحات والميادين في بنغازي وغيرها من المدن للوقوف في وجه الإرهاب. وقال: “من يريد حل الأزمة الليبية عليه أن يستمع لصوت الشعب الليبي”.

وجدد المسماري، التزام الجيش الوطني الليبي بالهدنة المعلنة يوم 12 يناير الماضي في غرب ليبيا.

وقال، “إن قوات الجيش الوطني الليبي لازالت متمسكة بالهدنة لتثبت للعالم مدى احترامها للجهود الدولية لحل الأزمة في ليبيا”.

هذا وأشار المسماري، إلى أن الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق تعودت على استخدام المدفعية والصواريخ لضرب الأحياء المدنية في المناطق المتاخمة للعاصمة طرابلس.

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