الخليج العربي للنفط تسلم سيارات إطفاء لعدد من البلديات

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

26 February, 2020

سلمت شركة الخليج العربي للنفط صباح امس الثلاثاء بموقع قنفودة ببنغازي سيارات اطفاء الى بلديات اجدابيا، اوجلة الكفرة، تازربو ضمن برنامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط

وقام رئيس وعدد من اعضاء لجنة ادارة الشركة بتسليم السيارات الى رئيس مجلس التسييري لبلدية أوجلة و عضو المجلس التسييري لبلدية الكفرة و مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس التسييري لبلدية اجدابيا و مدير الشؤون الإدارية بالمجلس التسييري لبلدية تازربو

وذكر الموقع الرسمي لشركة الخليج العربي أن رئيس لجنة ادارة الشركة محمد بن شتوان أثنى على برامج التنمية المستدامة الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط ، قائلا أنها تسهم في حل الكثير من المختنقات والاحتياجات للعديد من البلديات في توفير سيارات اطفاء حديثة ومجهزة لهذه البلديات على درجة كبيرة من الاهمية للاحتياج الملح اليها في إخماد الحرائق.