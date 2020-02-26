جهاز مكافحة الظواهر السلبية يواصل غلق المحلات التجارية المخالفة في بنغازي

أخبار ليبيا24

يواصل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي حملاته المستمرة ضد المحلات المخالفة للإجراءات القانونية والاشتراطات الصحية.

وقال عناصر الجهاز بغلق مصنع صغيرة للحلويات في منطقة أرض شبنة شرقي بنغازي، وذلك لعدم وجود إذن مزاولة واستخدام مواد منتهية الصلاحية.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أن إغلاق المصنع جاء بعد ثبوت عدة مخالفات أبرزها العمل دون ترخيص للاسم التجاري ولمزاولة العمل وانعدام المعايير الصحية، بالإضافة إلى استخدام مواد منتهية الصلاحية.

وأكد المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، غلق المصنع وضبط صاحبه وإحالته بموجب تقرير لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات حياله.

ومنذ انطلاق عمله في بنغازي أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة عدة محلات تجارية ومطاعم ومخابز ومصانع في بنغازي لمخالفتها الشروط القانونية والمعايير الصحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24