وصول محطة توزيع كهرباء 220 ك.ف إلى بلدية زليتن

وصلت اليوم الأربعاء إلى بلدية زليتن محطة توزيع للكهرباء 220 كيلو فولت المجرورة والتي سيتم تركيبها بمنطقة سوق الثلاثاء.

وأوضح المكتب الاعلامي للبلدية أن ربط المحطة بالشبكة العامة للكهرباء سيساهم في سد العجز بالطاقة بمناطق شرق زليتن وتخفيف الأحمال على محطة التوزيع 220ك.ف بزليتن.

وبين ذات المصدر أن الشركة العامة للكهرباء قد باشرت في اعمال الإنشاءات المدنية للمشروع، مشيرا الى أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع عميد البلدية المكلف مصطفى بن عائشة في سبتمبر الماضي مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بطرابلس.

وستقام المحطة على قطعة ارض بمساحة 5000 م2 قام المجلس البلدي زليتن بشرائها بمساهمة من رجال الاعمال.