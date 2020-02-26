المسماري يعلن رصد 31 خرقًا للهدنة خلال أقل من 24 ساعة

أتهم الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، القوات التابعة لحكومة الوفاق بـ«ارتكاب 31 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار، في الفترة من ظهر أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، بواسطة سلاح المدفعية والطائرات المسيرة».

وقال المسماري في بيان متلفز، إن قوات حكومة الوفاق تستخدم «أسلحة ثقيلة لاستهداف الأحياء الآمنة» مثل مدفعية «155» و«130»، لافتة إلى أن تلك الأسلحة «مدمرة وتستخدم في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة».

ولفت الناطق العسكري إلى أن قوات حكومة الوفاق «تنصب الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية»، مشيرًا إلى «رصد هوائيات فوق منازل المدنيين تستخدم للسيطرة على الطائرات المسيرة».

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