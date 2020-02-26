ليبيا تُباشر في إعداد مقرات للعزل والحجر

اتفق الوكيل العام لوزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد عيسى، مع رئيس جهاز الطب العسكري اللواء عمر البصير، على أن يشرع الجهاز فورا في إعداد مقرات العزل والحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، تحسبا لاكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا.

ووفق بيان للوزارة، فقد اتفق الطرفان خلال اجتماع، على تكليف جهاز الطب العسكري بتوريد سيارات إسعاف خاصة بالعزل وتوزيعها بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وأن يتولى جهاز الإمداد الطبي تلبية احتياجات الجهات المسؤولة عن الرصد والتقصي والاستجابة من المستلزمات والمحاليل الطبية ومواد التعقيم.

وأوصى المجتمعون بأن تباشر وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جاهزية 45 مستشفى تعليمي وتخصصي وعام موزعة على مختلف المدن والمناطق الليبية بشكل عاجل، من خلال إمداد هذه المرافق بالتجهيزات الطبية الواردة في توصيات منظمة الصحة العالمية لرفع درجة الاستعداد لمواجهة فيروس “كورونا”.

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