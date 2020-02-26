اخبار ليبيا الان

محادثات جنيف حول ليبيا: هل يرتهن الحل السياسي بالتوافق العسكري؟

تم النشر منذُ 43 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه الصحفي كامل المرعاش والكاتب الصحفي السنوسي اسماعيل للتوقف عند تأكيد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الحوار السياسي الليبي في جنيف سيبدأ في موعده المقرر الاربعاء رغم اعلان طرفيْ النزاع تعليق مشاركتهما وذلك بُعيْد تقديمِهما مسوّدة اتفاق لوقف اطلاق النار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك