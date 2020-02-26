محادثات جنيف حول ليبيا: هل يرتهن الحل السياسي بالتوافق العسكري؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه الصحفي كامل المرعاش والكاتب الصحفي السنوسي اسماعيل للتوقف عند تأكيد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الحوار السياسي الليبي في جنيف سيبدأ في موعده المقرر الاربعاء رغم اعلان طرفيْ النزاع تعليق مشاركتهما وذلك بُعيْد تقديمِهما مسوّدة اتفاق لوقف اطلاق النار

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