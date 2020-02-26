طقس ليبيا: توقعات الأحوال الجوية لثلاثة أيام.. ومقدمة لمنخفض جوي

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا وحتى السبت ان تشهد الاجواء استقرارا واجواء معتدلة ودافئة في اغلب المناطق، مع احتمال ظهور ضباب على بعض مناطق الشمال الغربي واقصى الساحل الشرقي الليلة وصباح الخميس.

فيما يتوقع الخبراء أن تسجل درجات الحرارة انخفاض ليوم الخميس على اغلب مناطق الشمال.

ملخص لطقس الخميس 27 فبراير:

بحسب التقرير يعتبر اليوم اول يوم من أيام نزول جمرة الماء وهي تبدا يوم 27 “فبراير” من كل سنة الفترة هذي تمشي البرودة من المياه وتبدأ دافئة.

وتكون الأجواء ربيعية على أغلب مناطق بلادنا وسماء صافيه مع بعض السحب العابرة ونسمة بحرية خفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله :

المناطق الغربية مابين 17° – 21° درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 19° – 26° درجة

المناطق الشرقية مابين 17° – 23° درجة.

توقعات الطقس للايام القادمة

وفقا لخبراء الارصاد سيطرأ إرتفاع في درجات الحرارة على الغرب الليبي خلال بداية الأسبوع القادم بحيث ستكون الأجواء دافئة جداً مع درجات حرارة ستكون متراوحه مابين 22 – 27 درجة مئوية وذلك بسبب وقوع هذه المناطق في مقدمة منخفض جوي.

وبحسب الخبراء مقدمة المنخفض الجوي غالباً ما تحتوي على قطاع ساخن، وبالتالي سترتفع درجات الحرارة وسنلاحظ دفء في درجات الحرارة وذلك بدايةً من يوم السبت ويوم الأحد وحتى يوم الأثنين بإذن الله تعالى.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي