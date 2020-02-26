أول حالة اشتباه بـ”كورونا” في ليبيا .. سالبة

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بيانه رقم (3) بشأن وجود حالة اشتباه بمرض الكورونا في ليبيا رداً على إفادة تقدم بها مكتب الرقابة الصحية في مطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس، حول وجود الحالة بتاريخ السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري لمسافر ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس.

وذكر المركز الوطني في بيانه أنه بعد التنسيق مع وزارة الصحة تمت إحالة الحالة إلى إحدى غرف العزل المخصصة وأخذ عينة معملية وإرسالها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز .. وبعد فحص العينة المعملية تبين أن النتيجة التحليل سالبة ما يعني خلو الحالة من مرض فيروس كورونا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية