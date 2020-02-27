مركز مكافحة الأمراض يؤكد خلو المواطن القادم من إيطاليا من فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، خلو المسافر الليبي القادم من إيطاليا عبر تونس من فيروس كورونا، بعد ما اشتبه بإصابتها بالمرض.

وقال المركز في بيان له اليوم الثلاثاء: “بناء على ما أفاد به مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار معيتيقة الدولي، بشأن وجود حالة اشتباه بفيروس كورونا لمسافر ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك”.

وأوضح المركز، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة قام بإحالة المواطن الليبي إلى إحدى غرف العزل المخصصة، وأخذ عينة معملية منه وأرسلها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز، الذي أكد خلو الحالة من الفيروس المستجد.

وقد أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية اليوم الثلاثاء، خلو ليبيا من فيروس كورونا، وعدم تسجيل حالات اشتباه للفيروس، بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد سجلت إصابة 80,407 حالة مؤكدة بفيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم أغلبها في الصين موطن المرض المستجد، بحسب إحصائيات المنظمة.

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