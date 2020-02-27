في خطاب رسمي للأمين العام.. المشري يوضح أسباب تعليق مشاركتهم في حوار جنيف

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في خطابه رسمي الذي وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، أسباب تعليق المجلس مشاركته في اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي.

وأشار المشري، إلى أن المجلس رد بالإيجاب على دعوته للمشاركة في المسار السياسي من قبل المبعوث الخاص للأمين العام غسان سلامة، وذلك بعد تأكيد سلامة على أن المشاركة ستكون بواقع 13 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة ومثلهم من مجلس النواب إلى جانب اختيار البعثة 13 عضوًا آخرين لضمان تمثيل شامل لمختلف المكونات الاجتماعية الليبية.

وذكر المشري في خطابه الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته “فيسبوك”، أن خطاب رده على سلامة تضمن تحديد فريق الحوار الذي اعتمد طبقًا للشروط والضوابط التي اقترحتها البعثة ووافق عليها المجلس، كما شمل ما خلص إليه المجلس في جلسته رقم (49) من متطلبات لضمان انطلاق الحوار.

ووفقا لنص الخطاب، فقد تضمنت هذه المتطلبات بدء تنفيذ ترتيبات المسار العسكري المتفق عليها في مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي، والالتزام بوقف إطلاق النار، وتأمين عودة النازحين، وضرورة أن يكون الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 هو الإطار الوحيد للمسار السياسي بجنيف، واعتماد المادة 12 من الاحكام الإضافية للاتفاق السياسي آلية ملزمة لأي تعديل يجرى على نصوصه.

وقال المشري: “نظرا لعدم التزام قوات حفتر بوقف إطلاق النار واستمرارها في قصف المدنيين والمرافق الحيوية في العاصمة طرابلس، إضافة إلى عدم التزام غسان سلامة بتعهداته فيما يتعلق بعدد المشاركين من خارج المجلسين ومعايير اختيارهم، فقد قرر تعليق مشاركته”.

وربط رئيس المجلس الأعلى للدولة، عودته المجلس إلى اجتماعات المسار السياسي بالوصول إلى نتائج ملموسة في المسار العسكري، والتزام البعثة الأممية بتعهداتها فيما يتعلق بعدد المشاركين من خارج المجلسين ومعايير اختيارهم، وفق نص الخطاب.

يشار إلى أن اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد انطلق اليوم الأربعاء، فيمقر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة نواب من طبرق وطرابلس وشخصيات مستقلة، وسط غياب وفد المجلس الأعلى للدولة وعدد من نواب طرابلس وطبرق.

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