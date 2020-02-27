ميناء الخمس .. سيارات مستعملة و شحنات من القمح

نشرت إدارة ميناء الخمس بيانات حديثة كشفت من خلالها السفن الراسية على الأرصفة التجارية وحمولاتها وأظهرت البيانات وصول سفينة السيارات “سبرينق اكسبريس” وعلى متنها 718سيارة مستعملة، دون ذكر بلد الاستيراد.

وأوضحت الإدارة أن استمرار رسو ناقلة الإسمنت السائب “جوهر آدم” المحملة بـ 4 آلاف طن، استعدادا لتفريغ حمولتها.. وكانت سفينة الحاويات “كونت شيب” قد دخلت إلى منطقة الرسو وعلى متنها 219 حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة فيما تستمر سفينة الحبوب “أمازون” التي رست قبل أسبوع في تفريغ حمولتها من القمح الصب والمقدرة بـ 25 الف طن.

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