أقار-وادي عتبة .. إنطلاق المهرجان السياحي التراثي

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انطلقت في بلدة أقار بوادي عتبة، فعاليات المهرجان السياحي في نسخته الأولى تحت شعار ” نعتز بماضينا ونصنع مستقبلنا ” بحضور جمع غفير من أهالي البلدة وعموم منطقة الوادي و بمشاركة واسعة من أطفال الرياض والمدارس والكشافة والمرشدات وعدد من فرسان المنطقة .

بدأت فعاليات المهرجان بعد كلمات الترحيب وتنوعت فيه العروض التي أشاعت أجواءً من البهجة والفرح في نفوس الحاضرين، ضمن كرنفال سياحي يتواصل على مدار أيام ثلاثة مدة محورها العروض المتنوعة من الموروث الشعبي وزيارات للمواقع السياحية إضافة إلى سباق الرالي الذي يحظى بمشاركة واسعة من محبي هذه الرياضة .

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