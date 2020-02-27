“الثني” يبحث عمل لجنة أزمة الوقود

خاص|218

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني عمل لجنة أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خلال اجتماع موسع عقده بديوان مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي المبروك سلطان.

و استعرض “سلطان” بدوره آلية تدفق الوقود الواصل لموانئ المنطقة الشرقية وجهود شركة البريقة لتسويق النفط المسؤولة عن توزيع الوقود لكافة المحطات واعتمد الثني في ختام الاجتماع الخطة التدريبية لعناصر المؤسسة الوطنية للنفط، دون الكشف عن تفاصيلها.

واستقبل الرصيف النفطي في ميناء بنغازي خلال الأيام الماضية ملايين اللترات من مادة البنزين التي تم إيداعها في مستودعات “راس المنقار” التابعة لشركة البريقة التي وزعتها بدورها على المواطنين وفقا للضوابط المعمول بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية