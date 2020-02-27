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تونس ..اختتام مسابقة سيدات الأعمال الحرة الليبيات 

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

منح مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا  5000 يورو لـ12 رائدة أعمال ليبية، ضمن مسابقة سيدات الأعمال الحرة التي نظمتها في تونس.

شارك في المسابقة -التي انطلقت خلال يناير الماضي وأعلنت عنها إدرة المشروع الأوروبي يوم أمس الأربعاء- 30 سيدة  مثلن مناطق مختلفة من عموم ليبيا وعرضن أفكاراً تخص الأعمال التجارية،إضافة لتقديم تصورات لمجموعة من المشروعات  تخص الأغذية العضوية وأعمال التصوير والنشاطات الصديقة للبيئة المعنية بإدارة النفايات.

وتطرقت بعض المشاركات لطرح أفكار مشروعات تخص التقنية الطبية المعنية بعلاج الأسنان وأكدت إدارة المسابقة على أن مشروع الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتمكينها من الأنشطة الاقتصادية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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