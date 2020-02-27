تعرف على شروط النواب للعودة إلى جنيف

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن مجلس النواب علّق مشاركته في حوار جنيف لحين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلات مجلس النواب وأجندة الحوار، وفق ما أعلن النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيس لجنة الحوار، أحميد حومه.

وقال بليحق في تصريح، إن مجلس النواب غير مشارك بالجلسات التي انطلقت اليوم في إطار أعمال المسار السياسي في جنيف برعاية البعثة الأممية.

وأضاف أن مشاركة المجلس ستكون وفقاً لقراري مجلس النواب رقم 17 ورقم 18 لسنة 2020، موضحا أن أي مشارك خارج إطار القرارين لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل مجلس النواب.