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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الخمس |

27 February, 2020

أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن اختطاف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية محمد بن عامر في ظروف غامضة .

وأوضحت الجمعية القضائية في بيان لها مساء امس الاربعاء انه من خلال تواصلها مع ذوي اقارب بن عامر أكدوا عمليه اختطافه من منطقة القره بوللي دون الحصول على أية معلومات أخرى.

ودعت الجمعية الليبية القضائية كافة الجهات المختصة إلى التحرك السريع والعاجل لفك أسره ومحاسبة الفاعلين ، مؤكدة أن هذه الأفعال تسيء إلى السلطة القضائية ومنتسبيها.