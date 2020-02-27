دولة رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بضرورة توعية المواطنين قبل البدء في انتخابات المجالس البلدية

بنغازي 27 فبراير 2020 (وال) – أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء تعليماته بضرورة توعية المواطنين قبل البدء في انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراءها في الفترة القريبة القادمة.

ووجه دولته بضرورة عقد العديد من الحلقات التوعية ونشر الثقافة الانتخابية عبر مختلف الوسائل الإعلامية، مشددا على ضرورة عقد دورات حول كيفية نقل المواد الانتخابية وتأمين الانتخابات لمنع حدوث أية خروقات.

وجاءت تعليمات دولة الرئيس خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية السيد جمال عبدالشفيع، ومقرر اللجنة السيد عبدالعزيز فضيل، والناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية للانتخابات السيد خالد يونس. (وال – بنغازي)

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