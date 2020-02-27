دولة رئيس مجلس الوزراء يطلع على نتائج عمل لجنة أزمة الوقود

بنغازي 27 فبراير 2020 (وال) – اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء على نتائج أعمال لجنة الأزمة في توفير الوقود لكافة مناطق البلاد، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيه للنفط الدكتور مبروك سلطان.

وناقش دولته خلال الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد على عمل اللجنة ونجاحها في منع حدوث أية أزمة في توفر الوقود.

واعتمد دولته الخطة التدريبية للمؤسسة للعام 2020 ميلادي. (وال – بنغازي)

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