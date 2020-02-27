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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 February, 2020

أعلنت عملية بركان الغضب ،عن تعرض مطار معيتيقة الدولي ،صباح اليوم الخميس ،للاستهداف إذ سقطت صواريخ غراد قرب منطقة شرفة الملاحة المحاذية للمطار.

وأضافت غرفة عمليات بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق ،عبر صفحتها الرسمية ،أن الاستهداف يعد خرقا جديدا و متكررا لوقف إطلاق النار واستمرار لسجل ميليشيات حفتر الإجرامي في استهداف المدنيين”.

ولم يوضح البيان إن كان القصف تسبب في إيقاف الملاحة الجوية بالمطار الدولي أم لا أو الخسائر الناجمة جراء القصف.