بليحق : مجلس النواب أعلن تعليق مشاركته ولا يوجد ممثلون عن المجلس في جنيف

طبرق 27 فبراير 2020 (وال) – أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ”عبدالله بليحق” أن مجلس النواب علق مشاركته في حوار جنيف إلى تاريخه وإلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلات مجلس النواب وأجندة الحوار، كما أعلن معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الحوار الدكتور ”أحميد حومه” .

بليحق قال إن المجلس غير مشارك فيما أعُلن عنه من انطلاق أعمال المسار السياسي في جنيف برعاية البعثة الأممية وأن مشاركة المجلس ستكون وفقاً لقراري مجلس النواب رقم 17 ورقم 18 لسنة 2020.م، وأي مشارك خارج إطارهما لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل مجلس النواب. (وال – طبرق)

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