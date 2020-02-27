إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية بمطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت قوات حكومة الوفاق أن قوات الجيش التابعة لحفتر قصفت مجددا صباح الخميس، مطار معيتيقة الدولي بطرابلس ومنطقة شرفة الملاحة المحاذية للمطار بصواريخ غراد.

وأضافت قوات الوفاق في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في موقع “فيسبوك”، أن الاستهداف “خرق جديد و متكرر لوقف إطلاق النار واستمرار لسجل ميليشيات حفتر الإجرامي في استهداف المدنيين”، حسب البيان .

ولم يوضح البيان إن كان القصف تسبب في إيقاف الملاحة الجوية بالمطار الدولي أم لا أو الخسائر الناجمة جراء القصف.

يشار إلى أنه قوات الوفاق أعلنت الأربعاء أن قوات حفتر، استهدفت مطار معيتيقة الدولي طرابلس، للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة الأخيرة، بصواريخ غراد.

وأضاف أن أصوات المدفعية الثقيلة هزت الثلاثاء والأربعاء، أرجاء العاصمة طرابلس، وأعلنت قوات الوفاق في نفس الوقت، أن مدفعيتها الثقيلة استهدفت مصادر النيران قوات حفتر والتي كانت تستهدف الأحياء المدنية، حسب قولها .

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