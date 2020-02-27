أجواء معتدلة ودافئة في أغلب المناطق الليبية

بنغازي 27 فبراير 2020 (وال) – توقع خبراء الأرصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس في ليبيا، ليوم غدا وحتى السبت أن تشهد الأجواء استقرارا وأجواء معتدلة ودافئة في أغلب المناطق، مع احتمال ظهور ضباب على بعض مناطق الشمال الغربي وأقصى الساحل الشرقي الليلة وصباح اليوم الخميس .

فيما يتوقع الخبراء أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا ليوم الخميس على أغلب مناطق الشمال.

ملخص لطقس الخميس 27 فبراير:

بحسب التقرير يعتبر اليوم أول يوم من أيام نزول جمرة الماء وهي تبدأ يوم 27 “فبراير” من كل سنة الفترة هذي تمشي البرودة من المياه وتبدأ دافئة.

وتكون الأجواء ربيعية على أغلب مناطق بلادنا وسماء صافيه مع بعض السحب العابرة ونسمة بحرية خفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله :

المناطق الغربية مابين 17° – 21° درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 19° – 26° درجة

المناطق الشرقية مابين 17° – 23° درجة.

توقعات الطقس للأيام القادمة

وفقا لخبراء الأرصاد سيطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على الغرب الليبي خلال بداية الأسبوع القادم بحيث ستكون الأجواء دافئة جداً مع درجات حرارة ستكون متراوحه مابين 22 – 27 درجة مئوية؛ وذلك بسبب وقوع هذه المناطق في مقدمة منخفض جوي.

وبحسب الخبراء مقدمة المنخفض الجوي غالباً ما تحتوي على قطاع ساخن، وبالتالي سترتفع درجات الحرارة وسنلاحظ دفئا في درجات الحرارة وذلك بدايةً من يوم السبت ويوم الأحد وحتى يوم الإثنين بإذن الله تعالى. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال