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قائد ميداني بقوات الوفاق : سئمنا من الحوارات وأعطينا فرصة كبيرة للمجتمع الدولي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال آمر محور صلاح الدين بقوات حكومة الوفاق، محمد القلاو، إن جميع الشباب بالمحاور جاهزون والوضع العسكري ممتاز، والمعنويات تعانق السماء.

القلاو أضاف في تصريحات صحفية “سئمنا من الحوارات وأعطينا فرصة كبيرة للمجتمع الدولي وللجميع حتى يكون هناك حل ويرجع المعتدي من حيث أتى، لكن طالت المدة”.

وتابع: “نحن الآن جاهزون وقواتنا جاهزة لدحر قوات حفتر في أقرب وقت ممكن بعد أن استفحل وضعه ولم يرحم المدنيين، وأصبح يقصف في الأحياء المدنية وداخل العاصمة باستمرار”، حسب وصفه .

وواصل : “لهذا لن يستمر هذا الوضع، وفي الأيام القادمة سيكون هناك وضع أفضل في الجبهات وسيتم دحر العدو وإبعاده عن العاصمة” .

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  • متخلف عقليا وعايش فى اوهام ومن يجلب مرتزقة ويطلب الاحتلال التركى والامريكى فهو فى اضعف حالاته والوقت فى صالح الجيش الوطنى حيث ينفذ المال الذى يدعم المليشيات مع اغلاق ابار النفط بامر الشعب الذى يلفظ هؤلاء الخوان حثالة المجتمع ومع هزائم اردوغان فى كل مكان حتى على حدوده فى ادلب وحلب وزيادة عدد القتلى من جنوده مع قيام الاتحاد الاوربى بانشاء قوة بحرية وجوية شرق المتوسط تحمى قبرص اليونان وتقطع الطريق بين اردوغان والمليشيات الارهابية فى ليبيا مع تزايد قوة الجيش ووجود خطوط امدادات مؤمنة وسيطرة جوية كاملة من طائرات مقاتلة تطير خارج مدى انظمة دفاع جوى الهوك الامريكية التى توقف انتاجها فى امريكا منذ عام 2003 ومع بداية اى معركة للجيش سيتم تدميرها لاعطاء الحرية للطائرات العمودية للعمل بينما طائرات تركيا المسيرة لم يعد لها فائدة وتسقط مثل العصافير اذا فالمعركة محسومة فى النهاية للجيش الوطنى فيما تبقى من اراضى تحت سيطرته تيرانيا

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